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Генштаб оновив дані: за добу окупанти втратили 1090 військових та 5 танків

Генштаб оновив дані: за добу окупанти втратили 1090 військових та 5 танків

Київ • УНН

 • 26891 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати загарбників за добу. Серед втрат - 1090 військових, 5 танків, 14 бронемашин та 27 артилерійських систем.

За добу загарбники втратили 1090 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 28.08.24:

- Особовий склад: 611190 (+1090).

- Танки: 8568 (+5).

- Броньовані бойові машини: 16681 (+14).

- Артилерійські системи: 17522 (+27).

- РСЗВ: 1174 (+1).

- Засоби ППО: 938 (+1).

- Літаки: 368 (+1).

- Гелікоптери: 328.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 14348 (+94).

- Крилаті ракети: 2553 (+6).

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 23654 (+41).

- Спеціальна техніка: 2950 (+6).

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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