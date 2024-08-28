Генштаб оновив дані: за добу окупанти втратили 1090 військових та 5 танків
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати загарбників за добу. Серед втрат - 1090 військових, 5 танків, 14 бронемашин та 27 артилерійських систем.
За добу загарбники втратили 1090 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 28.08.24:
- Особовий склад: 611190 (+1090).
- Танки: 8568 (+5).
- Броньовані бойові машини: 16681 (+14).
- Артилерійські системи: 17522 (+27).
- РСЗВ: 1174 (+1).
- Засоби ППО: 938 (+1).
- Літаки: 368 (+1).
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 14348 (+94).
- Крилаті ракети: 2553 (+6).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 23654 (+41).
- Спеціальна техніка: 2950 (+6).
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