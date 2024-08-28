Генштаб обновил данные: за сутки оккупанты потеряли 1090 военных и 5 танков
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях захватчиков за сутки. Среди потерь - 1090 военных, 5 танков, 14 бронемашин и 27 артиллерийских систем.
За сутки захватчики потеряли 1090 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 28.08.24:
- Личный состав: 611190 (+1090).
- Танки: 8568 (+5).
- Бронированные боевые машины: 16681 (+14).
- Артиллерийские системы: 17522 (+27).
- РСЗВ: 1174 (+1).
- Средства ППО: 938 (+1).
- Самолеты: 368 (+1).
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 14348 (+94).
- Крылатые ракеты: 2553 (+6).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 23654 (+41).
- Специальная техника: 2950 (+6).
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