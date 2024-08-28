Украинские воины сбили российский штурмовик Су-25
Киев • УНН
Подразделение ПВО 28-й отдельной механизированной бригады успешно поразило вражеский штурмовик Су-25. Судьба экипажа сбитого самолета пока неизвестна.
Воины 28-й ОМБр уничтожили российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает 28-я отдельная механизированная бригада, передает УНН.
Детали
Бойцы подразделения противовоздушной обороны 28-й отдельной механизированной бригады успешно поразили вражеский штурмовик Су-25.
По информации, судьба экипажа сбитого самолета пока остается неизвестной.
Однако мы точно знаем, что одной проблемой для нашей пехоты меньше.
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