Українські воїни збили російський штурмовик Су-25
Київ • УНН
Підрозділ ППО 28-ї окремої механізованої бригади успішно вразив ворожий штурмовик Су-25. Доля екіпажу збитого літака наразі невідома.
Воїни 28-ї ОМБр знищили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє 28-ма окрема механізована бригада, передає УНН.
Деталі
Бійці підрозділу протиповітряної оборони 28-ї окремої механізованої бригади успішно вразили ворожий штурмовик Су-25.
За інформацією, доля екіпажу збитого літака наразі залишається невідомою.
Проте ми точно знаємо, що однією проблемою для нашої піхоти менше.
Працюємо