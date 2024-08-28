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Українські воїни збили російський штурмовик Су-25

Київ • УНН

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Підрозділ ППО 28-ї окремої механізованої бригади успішно вразив ворожий штурмовик Су-25. Доля екіпажу збитого літака наразі невідома.

Воїни 28-ї ОМБр знищили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє 28-ма окрема механізована бригада, передає УНН.

Деталі

Бійці підрозділу протиповітряної оборони 28-ї окремої механізованої бригади успішно вразили ворожий штурмовик Су-25.

За інформацією, доля екіпажу збитого літака наразі залишається невідомою.

Проте ми точно знаємо, що однією проблемою для нашої піхоти менше.
Працюємо

- 28-ма окрема механізована бригада.
Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна

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