Стрельба в Дагестане: "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за стрельбу в в российском Дагестане, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
В то же время, пишет Reuters, агентство Amaq (близкое к боевикам) не предоставило прямых доказательств причастности “Исламского государства” к нападению.
В результате атаки погибли четыре человека, впоследствии еще один человек умер в больнице.
Один из нападавших был убит правоохранителями.
Как сообщал УНН, сегодня в Дагестане произошла стрельба во время празднования Масленицы неподалеку от церкви.