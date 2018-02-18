Стрілянина в Дагестані: "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад

Водночас, пише Reuters, агентство Amaq (наближене до бойовиків) не надало прямих доказів причетності “Ісламської держави” до нападу.

Внаслідок атаки загинули четверо людей, згодом ще одна людина померла в лікарні.

Один з нападників був вбитий правоохоронцями.

Як повідомляв УНН, сьогодні у Дагестані сталася стрілянина під час святкувань Масляної неподалік від церкви.