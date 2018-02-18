Стрілянина в Дагестані: "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Угрупування “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за стрілянину в у російському Дагестані, внаслідок якої загинули п’ятеро людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Водночас, пише Reuters, агентство Amaq (наближене до бойовиків) не надало прямих доказів причетності “Ісламської держави” до нападу.
Внаслідок атаки загинули четверо людей, згодом ще одна людина померла в лікарні.
Один з нападників був вбитий правоохоронцями.
Як повідомляв УНН, сьогодні у Дагестані сталася стрілянина під час святкувань Масляної неподалік від церкви.