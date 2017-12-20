По упрощенной процедуре в Украине пока зарегистрирован только один иностранный препарат - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. За более чем полтора года со дня введения упрощенной регистрации для иностранных лекарств по новым правилам был зарегистрирован лишь один препарат. Об этом УНН рассказала председатель комитета ВРУ по вопросам здравоохранения, народный депутат Ольга Богомолец.
"31 мая 2016 года по инициативе Кабинета министров Украины Верховной Радой Украины был принят Закон Украины "О внесении изменений в статью 9 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно упрощения государственной регистрации лекарственных средств" (№1396-VIII).
Целью принятия данного закона было упрощение механизма проведения государственной регистрации лекарственных средств, зарегистрированных компетентным органом Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, лекарственного средства, по централизованной процедуре зарегистрированного компетентным органом Европейского Союза.
Для обеспечения его выполнения Минздрав должен был внести изменения в действующий порядок рассмотрения регистрационных материалов на лекарственные средства, которые подаются на государственную регистрацию. Но соответствующие изменения были утверждены Минздравом лишь 2 октября текущего года приказом №1202 (через полтора года после принятия закона).
Поэтому по упрощенной процедуре зарегистрирован пока только один препарат", - отметила О.Богомолец.
Нардеп рассказала, что такие данные она получила от Минздрава в ответ на свой депутатский запрос.
Напомним, вводя упрощенную процедуру регистрации иностранных лекарств, Кабмин обещал снижение цен на лекарства и доступность качественных иностранных препаратов для украинского пациента.
Также напомним, что недавно правоохранители заподозрили чиновников Государственного экспертного центра Минздрава в незаконной регистрации сомнительных препаратов. По данному факту было открыто уголовное производство и вручено подозрение одному из должностных лиц ГЭЦ.
Дело прокомментировала глава Центра Татьяна Думенко, отметив, что ее лично в рамках производства пока не допрашивали.