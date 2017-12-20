За спрощеною процедурою в Україні поки зареєстровано лише один іноземний препарат - нардеп

"31 травня 2016 року за ініціативою Кабінету міністрів України Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" щодо спрощення державної реєстрації лікарських засобів" (№1396-VIII).

Метою прийняття цього закону було спрощення механізму проведення державної реєстрації лікарських засобів, що зареєстровані компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, лікарського засобу, що за централізованою процедурою зареєстрований компетентним органом Європейського Союзу.

Для забезпечення його виконання МОЗ мав внести зміни до чинного порядку розгляду реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію. Але відповідні зміни були затверджені МОЗом лише 2 жовтня поточного року наказом №1202 (через півтора року від дати прийняття закону).

Тому за спрощеною процедурою зареєстровано поки що лише один препарат", - зазначила О.Богомолець.

Нардеп розповіла, що такі дані вона отримала від МОЗ у відповідь на свій депутатський запит.

Нагадаємо, запроваджуючи спрощену процедуру реєстрації іноземних ліків, Кабмін обіцяв зниження цін на ліки та доступність якісних іноземних препаратів для українського пацієнта.

Також нагадаємо, що нещодавно правоохоронці запідозрили чиновників Державного експертного центру МОЗ у незаконній реєстрації сумнівних препаратів. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження та вручено підозру одній зі службових осіб ДЕЦ.

Справу прокоментувала голова Центру Тетяна Думенко, зауваживши, що її особисто в рамках провадження поки не допитували.