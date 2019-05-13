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За попытку продать женщин в сексуальное рабство задержали двух одесситов

За попытку продать женщин в сексуальное рабство задержали двух одесситов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. При попытке вывезти женщин из Украины для передачи в сексуальное рабство разоблачены и задержаны двое жителей Одессы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на правоохранительные органы.

Двух мужчин, 1978 и 1985 рождения, подозревают в том, что они пытались переправить в Израиль двух женщин. В дальнейшем женщин, 1991 и 1986 года рождения, должны были передать для сексуальной эксплуатации.

Начато досудебное расследование (ст. 149 УК Украины - торговля людьми).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, двух молодых украинок планировали отправить, используя перевозчика, через временно оккупированную территорию АР Крым в Россию.

"При поиске женщин злоумышленники ориентировались на их тяжелое положение и обещали значительные заработки и социальный пакет", - прокомментировали в ведомстве.

Прокуратура области уже сообщила указанным лицам о подозрении в торговле людьми (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Как сообщал УНН, украинцы в Эстонии становятся жертвами торговли людьми.

Также напомним, на пункте пропуска "Малые Селменцы" работники полиции совместно с пограничниками задержали правонарушителей, которые пытались переправить через границу женщин для сексуальной эксплуатации.

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