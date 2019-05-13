За спробу продати жінок у сексуальне рабство затримано двох одеситів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Під час спроби вивезти жінок з України для передачі у сексуальне рабство викрито та затримано двох жителів Одеси. Про це УНН повідомляє з посиланням на правоохоронні органи.
Двох чоловіків, 1978 та 1985 років народження, підозрюють у тому, що вони намагалися переправити до Ізраїлю двох жінок. Надалі жінки, 1991 та 1986 років народження, мали бути передані для сексуальної експлуатації.
Розпочато досудове розслідування (ст. 149 КК України - торгівля людьми).
Як повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області, двох молодих українок планували відправити, використовуючи перевізника, через тимчасово окуповану територію АР Крим до Росії.
"Під час пошуку жінок зловмисники орієнтувались на їх скрутне становище та обіцяли значні заробітки і соціальний пакет", - прокоментували у відомстві.
Прокуратура області вже повідомила вказаним особам про підозру у торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України).
Як повідомляв УНН, українці в Естонії стають жертвами торгівлі людьми.
Також нагадаємо, на пункті пропуску "Малі Селменці" працівники поліції спільно з прикордонниками затримали правопорушників, які намагалися переправити через кордон жінок для сексуальної експлуатації.