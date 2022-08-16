При содействии МХП Каневская больница получила помощь от благотворителей из Германии

Детали

Каневская больница получила медицинские препараты и оборудование, которое на волонтерских началах из Германии доставили каневские активисты при содействии НПФ “Урожай”.

Напомним

Ранее Рудковская больница на Львовщине получила гуманитарную помощь от польского Фонда развития регионов, доставку которой обеспечил украинский благотворительный фонд “МХП-Громаді”.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.