За сприяння МХП Канівська лікарня отримала допомогу від благодійників з Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Керівництво НВФ “Урожай”, яке входить до агрохолдингу МХП, допомогло доставити допомогу від благодійників з Дрездена, передає УНН.
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Канівська лікарня отримала медичні препарати та обладнання, яке на волонтерських засадах з Німеччини доставили канівські активісти за сприяння НВФ “Урожай”.
Нагадаємо
Раніше Рудківська лікарня на Львівщині отримала гуманітарну допомогу від польського Фонду розвитку регіонів, доставку якої забезпечив український благодійний фонд “МХП-Громаді”.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.