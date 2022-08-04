Лікарня на Львівщині отримала гуманітарну допомогу з Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Рудківська лікарня на Львівщині отримала гуманітарну допомогу від польського Фонду розвитку регіонів. Доставлення вантажу до України забезпечив український благодійний фонд “МХП-Громаді”. Про це повідомили у пресслужбі ТОВ "Захід-Агро МХП", передає УНН.
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Лікарня отримала матраци, ходунки, спеціалізовані крісла для малорухомих пацієнтів та ще багато іншого.
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“Ми вдячні «Fundacja Rozwoju Regionów» та Фонду «МХП – Громаді», які спільними зусиллями передали нам 12 водостійких матрасів для лікарняних ліжок, ходунки і крісло з туалетом для малоподвижних пацієнтів. Також дуже корисним для пацієнтів із проблемами руху є тримач для прийняття душу. Передана гуманітарна допомога з Польщі зробить перебування пацієнтів у нашій лікарні більш комфортним”, - заявив заступник головного лікаря Рудківської КНП Ярослав Масяк.
Нагадаємо
Раніше “МХП-Громаді” допоміг доставити з Польщі гуманітарну допомогу для львівського реабілітаційного центру “Джерело”.
Довідка
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