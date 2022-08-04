Больница во Львовской области получила гуманитарную помощь из Польши

Детали

Больница получила матрасы, ходунки, специализированные кресла для малоподвижных пациентов и многое другое.

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“Мы благодарны «Fundacja Rozwoju Regionów» и Фонда «МХП – Громаді», которые совместными усилиями передали нам 12 водостойких матрасов для больничных коек, ходунки и кресло с туалетом для малоподвижных пациентов. Также очень полезен для пациентов с проблемами движения держатель для принятия душа. Переданная гуманитарная помощь из Польши сделает пребывание пациентов в нашей больнице более комфортным», - заявил заместитель главного врача Рудковской КНП Ярослав Масяк.

Напомним

Ранее “МХП-Громаді” помог доставить из Польши гуманитарную помощь для львовского реабилитационного центра “Источник”.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.