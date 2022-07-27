“МХП-Громаді” передав з Польщі візочки для реабілітаційного центру у Львові

Цитата

“Щоб обслужити та забезпечити якісними послугами усіх, хто цього потребує, “Джерело” співпрацює з великою кількістю благодійників з усього світу. Вагомим пазлом у цій допомозі стали передані крісла колісні і візочки від Рафала Томала. При цьому доставку гуманітарного вантажу з Польщі забезпечив Фонд «МХП-Громаді», а склад для зберігання допомоги надало агропідприємство ТОВ "Захід-Агро МХП", головний офіс якого розташований у Львові”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Центр “Джерело” опікується дітьми та молоддю з інвалідністю у Львові уже понад 28 років. За час діяльності центру навчально-реабілітаційну допомогу тут отримало понад 7,5 тис. дітей та молоді віком від кількох тижнів до 45 років.

Центр надає комплексну фізичну, психологічну та медико-соціальну реабілітацію дітям та молоді з дитячим церебральним паралічем (ДЦП), синдромом Дауна, з розладами спектру аутизму, гіперактивним розладом з дефіцитом уваги та іншими порушеннями розвитку. Впродовж року на програмах "Джерела" перебуває понад 350 дітей.

Нагадаємо

Агрохолдинг МХП передав продукти для переселенців на Вінниччині.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.