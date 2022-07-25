МХП передав продукти для переселенців на Вінниччині

Цитата

“Отримали черговий вантаж - ковдри, рушники, одяг, дитячі та жіночі засоби гігієни, дитяче харчування, миючі засоби і трішки солодких сюрпризиків для малечі.

Все це уже передається родинам переселенців разом із продуктовими наборами, які нам вдалося сформувати за підтримки місцевого бізнесу (...) та МХП (за сприяння народного депутата Миколи Кучера), яке продовжує задовольняти потреби громади у виготовленні консервованої курятини для наших тимчасово переміщених осіб”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше благодійний фонд “МХП-Громаді” допоміг з посадкою голландської картоплі для потреб переселенців.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.