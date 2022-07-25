МХП передал продукты для переселенцев в Винницкой области

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“Получили очередной груз – одеяла, полотенца, одежду, детские и женские средства гигиены, детское питание, моющие средства и немного сладких сюрпризиков для малышей.

Все это уже передается семьям переселенцев вместе с продуктовыми наборами, которые нам удалось сформировать при поддержке местного бизнеса (...) и МХП (при содействии народного депутата Николая Кучера), которое продолжает удовлетворять потребности общества в изготовлении консервированной курятины для наших временно перемещенных лиц”, – говорится в сообщении.

Напомним

Ранее благотворительный фонд “МХП-Громади” помог с посадкой голландского картофеля для нужд переселенцев.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.