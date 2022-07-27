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"МХП-Громади" передал из Польши коляски для реабилитационного центра во Львове

"МХП-Громади" передал из Польши коляски для реабилитационного центра во Львове

Киев • УНН

 • 179799 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Благотворители из Польши предоставили 6 специализированных кресел и 6 детских колясок для центра “Джерело” во Львове. Транспортировку гуманитарных грузов обеспечил Фонд "МХП-Громаде". Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Запад-Агро МХП", передает УНН.

Цитата

“Чтобы обслужить и обеспечить качественными услугами всех, кто в этом нуждается, “Джерело” сотрудничает с большим количеством благотворителей со всего мира. Весомым пазлом в этой помощи стали переданные колёсные кресла и коляски от Рафала Томала. При этом доставку гуманитарного груза из Польши обеспечил Фонд «МХП-Громаде», а склад для хранения помощи предоставило агропредприятие ООО "Запад-Агро МХП", главный офис которого расположен во Львове”, - говорится в сообщении.

Детали

Центр “Джерело” занимается детьми и молодежью с инвалидностью во Львове уже более 28 лет. За время деятельности центра учебно-реабилитационную помощь здесь получили более 7,5 тыс. детей и молодежи в возрасте от нескольких недель до 45 лет.

Центр предоставляет комплексную физическую, психологическую и медико-социальную реабилитацию детям и молодежи с детским церебральным параличом (ДЦП), синдромом Дауна, с расстройствами спектра аутизма, гиперактивным расстройством с дефицитом внимания и другими нарушениями развития. В течение года на программах "Джерела" находится более 350 детей.

Напомним

Агрохолдинг МХП передал продукты для переселенцев в Винницкой области.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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