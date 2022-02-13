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15 марта, 19:03 • 101971 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132541 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117700 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111699 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101662 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99652 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86712 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119588 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125371 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127016 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
За сегодня оккупанты четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС

За сегодня оккупанты четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС

Киев • УНН

 • 17638 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня по состоянию на 17:00 оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил, передает УНН.

Детали

Вблизи Катериновки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в направлении Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Неподалеку Марьинки враг обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.

В Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

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