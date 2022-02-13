За сегодня оккупанты четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня по состоянию на 17:00 оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил, передает УНН.
Детали
Вблизи Катериновки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в направлении Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Неподалеку Марьинки враг обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
В Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.