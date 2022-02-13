За сьогодні окупанти чотири рази порушили режим тиші в зоні ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Сьогодні станом на 17:00 окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба операції Об'єднаних сил, передає УНН.
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Поблизу Катеринівки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а у напрямку Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Неподалік Мар’їнки ворог обстріляв позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
На Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.