За смерть несовершеннолетнего под суд пойдут два врача
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Двух врачей центральной районной больницы будут судить за смерть несовершеннолетнего пациента во Львовской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
Речь идет о 49-летнем и 75-летнем врачах Жидачевской ЦРБ, которым инкриминировали совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Так, досудебное расследование в отношении них завершено.
Установлено, что 20 июня 2017 года врачи не смогли правильно диагностировать болезнь у пациента. Как следствие - было обострение, от которого несовершеннолетний парень умер.
Указано, что к обвиняемым применена мера пресечения в виде личного обязательства.
Кроме этого, одного из медиков отстранили от должности, а другого - уволили.
За совершенное им грозит до 5 лет тюрьмы и три года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Напомним, в столичной больнице пациент до смерти избил соседа по палате.