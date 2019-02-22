За смерть несовершеннолетнего под суд пойдут два врача

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 62489 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 83369 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 130768 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130526 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129906 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125097 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160993 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117838 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141436 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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За смерть несовершеннолетнего под суд пойдут два врача

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Двух врачей центральной районной больницы будут судить за смерть несовершеннолетнего пациента во Львовской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Речь идет о 49-летнем и 75-летнем врачах Жидачевской ЦРБ, которым инкриминировали совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Так, досудебное расследование в отношении них завершено.

Установлено, что 20 июня 2017 года врачи не смогли правильно диагностировать болезнь у пациента. Как следствие - было обострение, от которого несовершеннолетний парень умер.

Указано, что к обвиняемым применена мера пресечения в виде личного обязательства.

Кроме этого, одного из медиков отстранили от должности, а другого - уволили.

За совершенное им грозит до 5 лет тюрьмы и три года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, в столичной больнице пациент до смерти избил соседа по палате.

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