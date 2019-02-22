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За смерть неповнолітнього під суд підуть двоє лікарів

За смерть неповнолітнього під суд підуть двоє лікарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Двох лікарів центральної районної лікарні судитимуть за смерть неповнолітнього пацієнта на Львівщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-служба прокуратури Львівської області.

Йдеться про 49-річного та 75-річної лікарів Жидачівської ЦРЛ, яким інкримінували вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником). Так, досудове розслідування стосовно них завершено.

Встановлено, що 20 червня 2017 року лікарі не змогли правильно діагностувати хвороби у пацієнта. Як наслідок – відбулось загострення, від якого неповнолітній хлопець помер. 

Вказано, що до обвинувачених застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Крім цього, одного із медиків відсторонено від посади, а іншого – звільнено.

За вчинене їм загрожує до 5 років ув’язнення та трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

Нагадаємо, у столичній лікарні пацієнт до смерті побив сусіда по палаті.

Українські Національні Новини

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