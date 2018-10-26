За сына нардепа и еще пять человек по делу "Ощадбанка" внесено залоги
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В уголовном производстве по хищению средств ПАО "Ощадбанк" уже внесли залоги за шесть подозреваемых, в том числе, заместителя председателя госбанка Ирину Земцову и сына нардепа Максима Березкина. Об этом сообщили УНН в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
"Уже закрыто вопрос по залогам шестью лицами", - сказали в прокуратуре.
По информации САП, вчера оперативно был внесен залог за заместительницу главы "Ощадбанка" Ирину Земцову, а сегодня было выплачено еще по пяти людям, в том числе, сыну нардепа Максима Березкина.
Напомним, сегодня арестована по решению суда заместитель председателя ОАО "Ощадбанк" Ирина Земцова, которая является фигурантом дела о хищении 20 млн долларов банка, внесла залог.
Как сообщал УНН, 25 октября Соломенский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 7 млн грн залога для замглавы ОАО "Ощадбанк" Ирины Земцовой.
При этом Специализированная антикоррупционная прокуратура просила арест и как альтернативу залог в сумме 50 млн грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верховный Суд сегодня продолжит рассмотрение ходатайства САП по делу Труханова
Напомним, в НАБУ сообщали, что 10 лицам сообщено о подозрении в завладении 20 млн долл. "Ощадбанка".
Позже стало известно, что к хищению 20 млн долларов "Ощадбанка" мог быть причастен народный депутат Украины Станислав Березкин, его сын и группа должностных лиц коммерческих учреждений.
Сейчас мера пресечения избрана всем подозреваемым по делу "Ощадбанка".