За сина нардепа та ще п'ятьох осіб у справі "Ощадбанку" внесено застави
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У кримінальному провадженні щодо розкрадання коштів ПАТ "Ощадбанк" вже внесли застави за шість підозрюваних, в тому числі, заступницю голови держбанку Ірину Земцову та сина нардепа Максима Березкіна. Про це повідомили УНН у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
"Вже закрито питання по заставах шістьма особами", - сказали у прокуратурі.
За інформацією САП, вчора оперативно була внесена застава за заступницю голови "Ощадбанку" Ірину Земцову, а сьогодні було сплачено ще за п’ять осіб, в тому числі, сина нардепа Максима Березкіна.
Нагадаємо, сьогодні заарештована за рішенням суду заступниця голови ПАТ “Ощадбанк” Ірина Земцова, яка є фігурантом справи про розкрадання 20 млн доларів банку, внесла заставу.
Як повідомляв УНН, 25 жовтня Солом’янський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 7 млн грн застави для заступниці голови ПАТ “Ощадбанк” Ірини Земцової.
При цьому Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила арешт і як альтернативу заставу у сумі 50 млн грн.
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Нагадаємо, у НАБУ повідомляли, що 10 особам повідомлено про підозру у заволодінні 20 млн дол. “Ощадбанку”.
Пізніше стало відомо, що до розкрадання 20 млн доларів “Ощадбанку” міг бути причетний народний депутат України Станіслав Березкін, його син та група посадовців комерційних установ.
Наразі запобіжний захід обрано усім підозрюваним у справі “Ощадбанку”.