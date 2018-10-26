За сина нардепа та ще п'ятьох осіб у справі "Ощадбанку" внесено застави

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У кримінальному провадженні щодо розкрадання коштів ПАТ "Ощадбанк" вже внесли застави за шість підозрюваних, в тому числі, заступницю голови держбанку Ірину Земцову та сина нардепа Максима Березкіна. Про це повідомили УНН у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.