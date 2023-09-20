За силовые разгоны мирных акций протеста в Херсоне будут судить 14 военнослужащих рф
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Перед судом предстанут 14 военнослужащих рф, среди которых командиры высшего офицерского состава, за силовые разгоны мирных акций протеста во время оккупации Херсона. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Прокуроры Херсонской областной и Херсонской окружной прокуратур направили в суд обвинительный акт в отношении 14 российских военнослужащих по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Среди обвиняемых – пятеро представителей высшего и старшего офицерского состава армии рф. Это генерал-майоры, полковники и подполковники. А также девять’пять их подчиненных военнослужащих федеральной службы росгвардии.
Расследованием установлено, что весной 2022 года во время временной оккупации Херсонщины местное население устраивало на площади Свободы в областном центре мирные акции в поддержку Украины. Такие демонстрации постоянно подавлялись оккупантами.
Оккупанты к украинцам насилие и оружие.
Всего было незаконно задержано и заключено по меньшей мере 11 гражданских лиц. В местах несвободы их подвергали пыткам, выбивая сведения о движении сопротивления, военных Вооруженных Сил Украины, а также склоняли к сотрудничеству.
В настоящее время все обвиняемые объявлены в розыск.
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