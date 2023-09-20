За силовые разгоны мирных акций протеста в Херсоне будут судить 14 военнослужащих рф

Детали

Прокуроры Херсонской областной и Херсонской окружной прокуратур направили в суд обвинительный акт в отношении 14 российских военнослужащих по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Среди обвиняемых – пятеро представителей высшего и старшего офицерского состава армии рф. Это генерал-майоры, полковники и подполковники. А также девять’пять их подчиненных военнослужащих федеральной службы росгвардии.

Расследованием установлено, что весной 2022 года во время временной оккупации Херсонщины местное население устраивало на площади Свободы в областном центре мирные акции в поддержку Украины. Такие демонстрации постоянно подавлялись оккупантами.

Оккупанты к украинцам насилие и оружие.

Всего было незаконно задержано и заключено по меньшей мере 11 гражданских лиц. В местах несвободы их подвергали пыткам, выбивая сведения о движении сопротивления, военных Вооруженных Сил Украины, а также склоняли к сотрудничеству.

В настоящее время все обвиняемые объявлены в розыск.

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