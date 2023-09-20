За силові розгони мирних акцій протесту у Херсоні судитимуть 14 військовослужбовців рф
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Перед судом постануть 14 військовослужбовців рф, серед яких командири вищого офіцерського складу, за силові розгони мирних акцій протесту під час окупації Херсоні. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
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Прокурори Херсонської обласної та Херсонської окружної прокуратур скерували до суду обвинувальний акт стосовно 14 російських військовослужбовців за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).
Серед обвинувачених – п’ятеро представників вищого та старшого офіцерського складу армії рф. Це генерал-майори, полковники і підполковник. А також дев’ять їхніх підлеглих військовослужбовців федеральної служби росгвардії.
Розслідуванням встановлено, що навесні 2022 року під час тимчасової окупації Херсонщини місцеве населення влаштовувало на площі Свободи в обласному центрі мирні акції на підтримку України. Такі демонстрації постійно придушувалися окупантами.
Окупанти до українців насильство та зброю.
Всього було незаконно затримано та ув’язнено щонайменше 11 цивільних осіб. У місцях несвободи їх піддавали тортурам, вибиваючи відомості про рух опору, військових Збройних Сил України, а також схиляли до співпраці.
Наразі усі обвинувачені оголошені у розшук.
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