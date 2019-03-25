За разбойное нападение на супругов ранее судимый снова оказался на скамье подсудимых
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. За разбойное нападение на супругов ранее судимый криворожанин снова оказался на скамье подсудимых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
“Криворожской местной прокуратурой № 3 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего гражданина за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.121 и ч.4 ст.187 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего; нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению)”, — указано в сообщении.
Установлено, что ранее судимый за аналогичное преступление гражданин в ноябре 2018 года вновь совершил умышленное преступление. Так, обвиняемый проник через окно в квартиру знакомого, совершил разбойное нападение на хозяина и его сожительницу путем нанесения многочисленных ударов руками, ногами и металлическим черпаком по телу, после чего завладел их имуществом на общую сумму около 1 тыс. грн и с места преступления скрылся.
“В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался, а его сожительнице была вовремя оказана медицинская помощь. Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается”, - добавили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, в Харьковской области во время ограбления убита 95-летняя женщина.