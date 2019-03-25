За розбійний напад на подружжя раніше судимий знову опинився на лаві підсудних
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. За розбійний напад на подружжя раніше судимий криворожанин знову опинився на лаві підсудних. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Дніпропетровської області.
“Криворізькою місцевою прокуратурою №3 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 38-річного громадянина за скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.121 та ч.4 ст.187 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого; напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу)”, — вказано у повідомленні.
Встановлено, що раніше судимий за аналогічний злочин громадянин у листопаді 2018 року знову скоїв умисний злочин. Так, обвинувачений проник через вікно до квартири знайомого, скоїв розбійний напад на господаря та його співмешканку шляхом нанесення численних ударів руками, ногами та металевим черпаком по тілу, після чого заволодів їх майном на загальну суму близько 1 тис грн та з місця злочину зник.
“Внаслідок одержаних тілесних ушкоджень чоловік помер, а його співмешканці була вчасно надана медична допомога. Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває”, — додали у прокуратурі.
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