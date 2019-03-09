За год задержали 25 беженцев из исправительных колоний
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В течение прошлого года правоохранители задержали 25 человек, бежавших из исправительных колоний. Об этом сообщили в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в ответ на запрос журналиста УНН.
"В ходе проведения розыскных мероприятий в течение указанного периода (2018 - ред.) задержаны 25 человек, совершивших побег из исправительных колоний и 2 лица, совершившие побег из-под стражи в следственных изоляторах", - говорится в ответе.
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Напомним, обвиняемого в совершении кражи, который убежал из зала суда в Черкасской области, поймали.
Как сообщал УНН, полиция поймала осужденного, который более полугода скрывался от тюрьмы.