За рік затримали 25 втікачів з виправних колоній
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Упродовж минулого року правоохоронці затримали 25 осіб, які втекли з виправних колоній. Про це повідомили в адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України у відповідь на запит журналіста УНН.
"У ході проведення розшукових заходів протягом зазначеного періоду (2018 року – ред.) затримано 25 осіб, які скоїли втечі з виправних колоній, та 2 особи, які скоїли втечі з-під варти у слідчих ізоляторах", - йдеться у відповіді.
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Нагадаємо, обвинуваченого у вчиненні крадіжки, який втік із зали суду в Черкаській області, спіймали.
Як повідомляв УНН, поліція спіймала засудженого, який понад півроку ховався від тюрми.