За год стоимость строительных работ возросла почти на 9%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Индекс цен на строительно-монтажные работы с марта прошлого года по март текущего года включительно, составляет 108,7%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики.
Наибольший рост продемонстрировали индексы цен на работы по возведению жилых домов - 109,6% марта 2019 года до марта прошлого года и комплексных промышленных сооружений - 110,1%. В целом рост стоимости работ по возведению зданий (жилых и нежилых) составил 8,4%, а инженерных сооружений - 9,2%.
Как пояснили у крупнейшего столичного застройщика, стоимость растет и будет расти. Соответственно будет расти и стоимость квадратного метра жилья. Директор Департамента продаж и маркетинга "ХК Киевгорстрой" Татьяна Маркова, объяснила, что этому способствует ряд факторов.
"Новостройки дорожают. На некоторые объекты Компания уже повысила цены на другие будет повышать по мере роста самого объекта или изменений факторов, непосредственно влияющих на ценообразование. Связано это, прежде всего, с тем, что повышается цена на все комплектующие, все дорожает, растет и цена строительства "квадрата", - пояснила Маркова.
По ее словам, рост цен влияет на продажи только частично, ведь покупка жилья - не сиюминутное решение.
Она напомнила, что о повышении цен "Киевгорстрой" всегда предупреждает заранее, давая возможность тем, кто, откладывал покупку, не упустить возможности купить по старой цене.
Кроме того, она отметила, что застройщик и банки-партнеры предлагают рассрочку и ипотеку.