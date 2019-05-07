За рік вартість будівельних робіт зросла майже на 9%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Індекс цін на будівельно-монтажні роботи з березня минулого року до березня поточного року, включно, становить 108,7%. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики.
Найбільше зростання продемонстрували індекси цін на роботи зі зведення житлових будинків - 109,6% березень 2019 до березня минулого року та комплексних промислових споруд – 110,1%. Загалом зростання вартості робіт зі зведення будівель (житлових та нежитлових) становило 8,4%, а інженерних споруд – 9,2%.
Як пояснили у найбільшого столичного забудовника, вартість будівництва зростає і буде рости. Відповідно зростатиме і вартість квадратного метра житла. Директор Департаменту продажів і маркетингу "ХК Київміськбуд" Тетяна Маркова, пояснила, що цьому сприяє низка факторів.
"Новобудови дорожчають. На деякі об'єкти Компанія вже підвищила ціни, на інші підвищуватиме в міру зростання самого об'єкта або змін факторів, які безпосередньо впливають на ціноутворення. Пов'язано це, перш за все, з тим, що підвищується ціна на всі комплектуючі, все дорожчає, росте і ціна будівництва "квадрата", - пояснила Маркова.
За її словами, зростання цін впливає на продажі лише частково, адже покупка житла - не одномоментне рішення.
Вона нагадала, що про підвищення цін "Київміськбуд" завжди попереджає заздалегідь, даючи можливість тим, хто, відкладав покупку, не упустити можливості купити за старою ціною.
Крім того, вона зазначила, що забудовник і банки-партнери пропонують розстрочку та іпотеку.