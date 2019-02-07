За год в украинских тюрьмах родились 4 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В учреждениях исполнения наказаний Украины в прошлом году родились 4 ребенка. Об этом сообщили в ГУ "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в ответ на запрос журналиста УНН.
"В учреждениях исполнения наказаний в 2018 году родились 4 ребенка", - говорится в ответе на запрос.
При этом, в прошлом году ни один ребенок при родах в учреждениях исполнения наказаний не умер.
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Всего в учреждениях исполнения наказаний воспитываются 34 ребенка.
Напомним, в учреждениях исполнения наказаний установили 3,2 тыс. видеокамер.