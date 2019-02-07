За рік в українських тюрмах народилися 4 дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. В установах виконання покарань України минулого року народилися 4 дитини. Про це повідомили в ДУ "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України" у відповідь на запит журналіста УНН.
"В установах виконання покарань у 2018 році були народжені 4 дитини", - йдеться у відповіді на запит.
При цьому, минулого року жодна дитина при пологах в установах виконання покарань не померла.
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Загалом в установах виконання покарань виховуються 34 дитини.
Нагадаємо, в установах виконання покарань встановили 3,2 тис. відеокамер.