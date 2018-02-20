За год украинцев стало меньше почти на 200 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В течение 2017 года численность населения Украины уменьшилась на 198,1 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
“Численность населения в Украине, по оценке, на 1 января 2018 года составляла 42 млн 386,4 тыс. человек. В течение 2017 года численность населения уменьшилась на 198,1 тыс. человек”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших — 63 живорожденные.
Напомним, Украина входит в 30 самых старых стран мира по доле лиц в возрасте 60 лет и старше.