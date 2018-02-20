За рік українців поменшало майже на 200 тисяч осіб

"Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 січня 2018 року становила 42 млн 386,4 тис. осіб. Упродовж 2017 року чисельність населення зменшилася на 198,1 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених залишається суттєвим: на 100 померлих – 63 живонароджені.

Нагадаємо, Україна входить до 30 найстаріших країн світу за часткою осіб віком 60 років і більше.