За год украинский парламент принял почти тысячу решений - Парубий

"Украинская Верховная Рада за этот год может быть чемпионом среди многих парламентов. За этот год было принято 234 закона в целом, 67 - были приняты за основу и 693 постановления. То есть за год было принято около тысячи решений. Например, немецкий Бундестаг в среднем за год принимает сто решений ", - заявил Парубий.

Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку председателя Фонда государственного имущества Украины Игоря Белоуса с должности в связи с поданным им заявлением оставить эту должность по собственному желанию.

Как сообщал УНН, Верховная Рада планирует ограничить возможность для открытия уголовных производств.