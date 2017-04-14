За год украинский парламент принял почти тысячу решений - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. За год Верховной Радой Украины было принято почти тысячу решений - это в десять раз больше, чем за год принимает немецкий парламент. Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает УНН.
"Украинская Верховная Рада за этот год может быть чемпионом среди многих парламентов. За этот год было принято 234 закона в целом, 67 - были приняты за основу и 693 постановления. То есть за год было принято около тысячи решений. Например, немецкий Бундестаг в среднем за год принимает сто решений ", - заявил Парубий.
Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку председателя Фонда государственного имущества Украины Игоря Белоуса с должности в связи с поданным им заявлением оставить эту должность по собственному желанию.
Как сообщал УНН, Верховная Рада планирует ограничить возможность для открытия уголовных производств.