За рік український парламент прийняв майже тисячу рішень – А.Парубій

“Українська Верховна Рада за цей рік може бути чемпіоном серед багатьох парламентів. За цей рік було прийнято 234 закони в цілому, 67 — були прийняті за основу і 693 постанови. Тобто за рік було прийнято майже тисячу рішень. Для прикладу, німецький Бундестаг в середньому за рік приймає сто рішень,” — заявив А.Парубій.

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за відставку голови Фонду державного майна України Ігоря Білоуса із посаді у зв’язку із поданою ним заявою залишити цю посаду за власним бажанням.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада планує обмежити можливість для відкриття кримінальних проваджень.