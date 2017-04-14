За рік український парламент прийняв майже тисячу рішень – А.Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. За рік Верховною Радою України було прийнято майже тисячу рішень — це вдесятеро більше, ніж за рік приймає німецький парламент. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає УНН.
“Українська Верховна Рада за цей рік може бути чемпіоном серед багатьох парламентів. За цей рік було прийнято 234 закони в цілому, 67 — були прийняті за основу і 693 постанови. Тобто за рік було прийнято майже тисячу рішень. Для прикладу, німецький Бундестаг в середньому за рік приймає сто рішень,” — заявив А.Парубій.
Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за відставку голови Фонду державного майна України Ігоря Білоуса із посаді у зв’язку із поданою ним заявою залишити цю посаду за власним бажанням.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада планує обмежити можливість для відкриття кримінальних проваджень.