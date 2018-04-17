За год украинцы на заработках переслали из Польши почти 100 млрд гривен

"Украинцы в Польше являются самой многочисленной группой иностранцев, которые являются лидерами в статистике по количеству въездов в Польшу, проживанию в стране, трудоустройстве и обучению в Польше, а также среди тех, кто обращается с просьбой получения польского гражданства. Пребывание работников из Украины в Польше отличается от другого сложившейся миграционной сетью с легким доступом к рынку труда, географической и культурной близостью и потребностями польского рынка труда", - сказал посол.

По его словам, работников из Украины ценят в Польше.

"Они помогают развитию польской экономики, но трудовая миграция является явлением, полезным и для Украины. Украинцы присылают сбережения своим семьям в Украине. Таким образом, за прошлый год из Польши в Украину было перечислено почти 100 млрд гривен", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, эксперт рассказал, на что украинцы тратят присланные из-за границы деньги.