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За рік українські заробітчани переслали з Польщі майже 100 млрд гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Українські трудові мігранти в Польщі є лідерами статистики за кількістю. Вони допомагають розвинути не лише польську, а й українську економіку. Про це сказав під час брифінгу в Києві Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло, передає кореспондент УНН.

За рік українські заробітчани переслали з Польщі майже 100 млрд гривень

“Українці у Польщі є найчисленнішою групою іноземців, які є лідерами у статистиках за кількістю в’їздів до Польщі, проживання в країні, працевлаштування та навчання у Польші, а також серед тих, хто звертається з проханням набуття польського громадянства. Перебування працівників з України у Польщі відрізняється від іншого сформованою міграційною мережею з легким доступом до ринку праці, географічною і культурною близькістю і потребами польського ринку праці”, — сказав посол.

За його словами, працівників з України цінують у Польщі.

“Вони допомагають розвитку польської економіки, але трудова міграція є явищем, корисним також і для України. Українці надсилають заощадження своїм сім’ям в Україні. Таким чином, за минулий рік з Польщі до України було перераховано майже 100 млрд гривень”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, експерт розповів, на що українці витрачають надіслані заробітчанами гроші.

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