Стало відомо, на що йдуть надіслані заробітчанами гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Українці витрачають гроші, надіслані їм родичами, що виїхали на заробітки за кордон, переважно на утримання та лікування батьків, навчання дітей, ремонти, одяг. Про це у коментарі УНН повідомив президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
“Гроші, що пересилають в Україну трудові мігранти, ідуть переважно на виживання їхніх родин — на утримання та лікування батьків, навчання дітей”, — сказав він.
Експерт звернув увагу на те, що, на жаль, українці масово не заробляють такі гроші, які б дозволили їм повертатися додому та відкривати приватні підприємства, як це було, наприклад, з поляками, які їздили працювати до Німеччини у 90-х роках минулого століття, а потім вертались на батьківщину та розпочинали власний бізнес.
“Потрібно розуміти, що Україна сьогодні — дуже бідна країна, і у більшості її населення є тільки одна ціль — виживання. Валюта, яку трудові мігранти відправляють додому, позитивно впливає на економіку країни, тому що підтримує стабільність національної валюти — гривні — та використовується за призначенням — на навчання, ліки, ремонти, одяг”, — додав Воскобойник.
Нагадаємо, Національний банк здійснив дооцінку обсягу приватних грошових переказів в Україну за 2015-2017 років. У результаті з'ясувалося, що обсяг переказів із Польщі в Україну офіційними та неофіційними каналами у 2017 році був більшим, ніж в два рази.