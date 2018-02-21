За год украинское сало подорожало на 80%

Все виды мяса подорожали за год от 29% до 80%. Больше всего в цене прибавило сало — 80%. Свинина подорожала на 55%. Меньше всего повысилась цена на говядину — 29%.

По сравнению с прошлым годом свинина прибавила в цене 39 грн за килограмм, а сало — 32 грн.

“На конец января килограмм говядины с костью можно было купить в среднем за 117 грн, свинины — за 110 грн, филе курицы — за 92 грн, вареную колбасу — за 83 грн, сала — за 72 грн, а тушку курицы — за 55 грн”, — написал он.

Если в целом оценить стоимость мясной корзины, то на конец января 2018 года она стоила 529 грн, тогда как год назад ее стоимость составляла 377 грн.

“То есть индекс мясной корзины за год вырос на 40%, или на 152 грн”, — уточнил А.Дорошенко.

Напомним, что сало и свинина бьют ценовые рекорды второй год подряд. Специалисты связывают это с эпидемией АЧС в стране.

Между тем в Украине Минагрополитики почти год игнорирует проблему с АЧС и не принимает соответствующую программу борьбы с вирусом.