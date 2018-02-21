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За рік українське сало подорожчало на 80%

За рік українське сало подорожчало на 80%

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Експерти Української Асоціації постачальників торговельних мереж порахували зростання вартості м'ясного кошика українця за рік. Рекордсменом зі зростанням цін стало сало і свинина. Про це на сторінці у Facebook повідомив голова Асоціації Олексій Дорошенко, передає УНН.

Усі види м’яса стали дорожчими за рік від 29% до 80%. Найбільше в ціні додало сало — 80%. Свинина подорожчала на 55%. Найменше підвищилась ціна на яловичину — 29%.

У порівнянні з минулим роком свинина додала в ціні 39 грн за кілограм, а сало — 32 грн.

“На кінець січня кілограм яловичини з кісткою можна було купити в середньому за 117 грн, свинини — за 110 грн, філе курятини — за 92 грн, варену ковбасу — за 83 грн, сала — за 72 грн, а тушку курки — за 55 грн”, — написав він.

Якщо в цілому оцінити вартість м’ясного кошика, то на кінець січня 2018 року він коштував 529 грн, тоді як рік тому його вартість становила 377 грн.

“Тобто індекс м’ясного кошика за рік зріс на 40%, або на 152 грн”, — уточнив О.Дорошенко.

Нагадаємо, що сало та свинина б’ють цінові рекорди другий рік поспіль. Фахівці пов’язують це із епідемією АЧС, що вирує країною.

Тим часом в Україні Мінагрополітики майже рік ігнорує проблему з АЧС і не приймає відповідну програму боротьби з вірусом.

Українські Національні Новини

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