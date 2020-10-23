За год уровень доверия украинцев к власти упал до критической отметки - Кондратюк
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. За год уровень доверия к большинству институтов власти упал до критической отметки, что означает, что власть не оправдывает ожиданий граждан. Об этом во время Специального Киевского форума по безопасности сообщила заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, передает корреспондент УНН.
“Мы видим, что почти 70% украинцев в октябре 2020 года считают, что страна движется в неправильном направлении. Только за год уровень доверия почти ко всем институтам упал до критической отметки — это значит, что власть не оправдывает надежды и ожиданий граждан, и есть серьезный кризис доверия к институтам”, — отметила она.
Напомним, по состоянию на начало сентября Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяет почти каждый второй гражданин, недоверие к Верховной Раде Украины составляет 75%, к правительству — 72%.