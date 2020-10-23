За год уровень доверия украинцев к власти упал до критической отметки - Кондратюк

“Мы видим, что почти 70% украинцев в октябре 2020 года считают, что страна движется в неправильном направлении. Только за год уровень доверия почти ко всем институтам упал до критической отметки — это значит, что власть не оправдывает надежды и ожиданий граждан, и есть серьезный кризис доверия к институтам”, — отметила она.

Напомним, по состоянию на начало сентября Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяет почти каждый второй гражданин, недоверие к Верховной Раде Украины составляет 75%, к правительству — 72%.