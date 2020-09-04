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Зеленському не довіряють 49% громадян, Раді - 75% - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському не довіряє майже кожен другий громадянин, недовіра до Верховної Ради України становить 75%, до уряду - 72%. Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва", передає УНН.

Зеленському не довіряють 49% громадян, Раді - 75% - опитування

“Президенту України не довіряють 49% громадян, Верховній Раді України — 75%, уряду України — 72%, державному апарату (чиновникам) — 78%”, — йдеться в результатах дослідження.

Зазначається також, що високим є рівень недовіри до судової системи в цілому (77,5%), Верховного Суду (69%), місцевих судів (67,5%). Прокуратурі не довіряють 73% опитаних, Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) — 71%, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі — 70,5%, Антикорупційному суду — 70%, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) — 70%.

“Та обставина, що лідером недовіри є державний апарат загалом (йому і чиновникам не довіряють 78% респондентів), свідчить про високий рівень відчуження між структурами державної влади і суспільством, що зумовлює негативну оцінку громадянами діяльності влади, за винятком тих структур, які забезпечують оборону держави та безпеку громадян”, — повідомляють автори дослідження.

На їхню думку, спостерігається тенденція зниження рівня довіри до органів влади. Так, якщо у грудні 2019 року недовіру до Кабінету міністрів висловлювали 51,5% респондентів, то у липні 2020 року не довіряли 72%; Верховній Раді — 54% та 75% відповідно, Президенту — 31% і 49% відповідно.

Дослідження проведене з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляв УНН, згідно з дослідженням, близько 40% українців вважають, що Зеленський повторює політику Порошенка.

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