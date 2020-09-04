Зеленскому не доверяют 49% граждан, Раде - 75% - опрос

"Президенту Украины не доверяют 49% граждан, Верховной Раде Украины - 75%, правительству Украины - 72%, государственном аппарату (чиновникам) - 78%", - говорится в результатах исследования.

Отмечается также, что высок уровень недоверия к судебной системе в целом (77,5%), Верховному Суду (69%), местным судам (67,5%). Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) - 71%, Специализированной антикоррупционной прокуратуре - 70,5%, Антикоррупционному суду - 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - 70%.

"То обстоятельство, что лидером недоверия является государственный аппарат в целом (ему и чиновникам не доверяют 78% респондентов), свидетельствует о высоком уровне отчуждения между структурами государственной власти и обществом, что приводит к негативной оценке гражданами деятельности власти, за исключением тех структур, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан", - сообщают авторы исследования.

По их мнению, наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти. Так, если в декабре 2019 года недоверие Кабинету министров высказывали 51,5% респондентов, то в июле 2020-го не доверяли 72%; Верховной Раде - 54% и 75% соответственно, Президенту - 31% и 49% соответственно.

Исследование проведено с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал УНН, согласно исследованию, около 40% украинцев считают, что Зеленский повторяет политику Порошенко.