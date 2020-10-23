За рік рівень довіри українців до влади впав до критичної позначки - Кондратюк
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. За рік рівень довіри до більшості владних інституцій впав до критичної позначки, що означає, що влада не виправдовує очікувань громадян. Про це під час Спеціального Київського Безпекового Форуму повідомила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, передає кореспондент УНН.
“Ми бачимо, що майже 70% українців у жовтні 2020 року вважають, що країна рухається у неправильному напрямку. Лише за рік рівень довіри до майже всіх владних інституцій впав до критичної позначки — це означає, що влада не виправдовує сподіваннь та очікувань громадян, і є серйозна криза довіри до владних інституцій”, — зазначила вона.
Нагадаємо, станом на початок вересня Президенту України Володимиру Зеленському не довіряє майже кожен другий громадянин, недовіра до Верховної Ради України становить 75%, до уряду — 72%.