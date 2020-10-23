За рік рівень довіри українців до влади впав до критичної позначки - Кондратюк

“Ми бачимо, що майже 70% українців у жовтні 2020 року вважають, що країна рухається у неправильному напрямку. Лише за рік рівень довіри до майже всіх владних інституцій впав до критичної позначки — це означає, що влада не виправдовує сподіваннь та очікувань громадян, і є серйозна криза довіри до владних інституцій”, — зазначила вона.

Нагадаємо, станом на початок вересня Президенту України Володимиру Зеленському не довіряє майже кожен другий громадянин, недовіра до Верховної Ради України становить 75%, до уряду — 72%.