За год на железнодорожных путях погибли более 300 человек

"В 2018 году количество граждан, которые пострадали из-за нарушения правил поведения на железной дороге, уменьшилась на 40 человек. В 2018 году на объектах инфраструктуры Укрзализныци получили травмы 580 посторонних граждан (в 2017 году - 586 человек), из них 338 человек погибли (в позапрошлом году - на 40 человек меньше). При этом среди травмированных - 24 ребенка в возрасте до 16 лет, из них 7 погибли (в 2017 году было травмировано 26 детей, из них 9 - смертельно)", - сообщили в "Укрзализныце".

При этом в УЗ рассказали, что специалисты компании постоянно проводят профилактическую работу по предупреждению травматизма среди посторонних лиц. В частности, в прошлом году военизированная охрана задержала за хождение по путям и проезд в грузовых поездах более 6 тысяч граждан, из которых 5500 человек привлекли к административной ответственности.

Кроме того, специалисты УЗ совместно с правоохранителями провели 4500 рейдов по проверке состояния железнодорожных переездов и выполнения водителями автотранспорта правил их проезда.

Кроме того, для профилактики травматизма в 2018 году были выполнены почти 10 тысяч проверок освещения территорий станций и маршрутов прохода пассажиров отремонтированы 35 железнодорожных переездов, 50 пешеходных дорожек на железнодорожных переездах; почти 1,6 тысяч подъездов и подходов к переездам и др.

Напомним, в Ровенской области поезд переехал мужчину.