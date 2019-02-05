За рік на залізничних коліях загинули понад 300 людей

"У 2018 році кількість громадян, які постраждали через порушення правил поведінки на залізниці, зменшилася на 40 осіб. У 2018 році на об’єктах інфраструктури Укрзалізниці отримали травми 580 сторонніх громадян (у 2017 році - 586 осіб), з них 338 осіб загинули (у позаминулому році - на 40 осіб менше). При цьому серед травмованих - 24 дитини віком до 16 років, з них 7 загинули (у 2017 році було травмовано 26 дітей, з них 9 - смертельно)", - повідомили в "Укрзалізниці".

При цьому, в УЗ розповіли, що фахівці компанії постійно проводять профілактичну роботу з попередження травматизму серед сторонніх осіб. Зокрема, минулого року воєнізована охорона затримала за ходіння по коліях та проїзд у вантажних поїздах понад 6 тисяч громадян, з яких 5,5 тисяч осіб притягнули до адміністративної відповідальності.

Крім того, фахівці УЗ спільно з правоохоронцями провели 4,5 тисяч рейдів з перевірки стану залізничних переїздів та виконання водіями автотранспорту правил їх проїзду.

Крім того, для профілактики травматизму у 2018 році були виконані майже 10 тисяч перевірок освітлення територій станцій та маршрутів проходу пасажирів; відремонтовані 35 залізничних переїздів, 50 пішохідних доріжок на залізничних переїздах; майже 1,6 тисяч під’їздів та підходів до переїздів тощо.

Нагадаємо, у Рівненській області потяг переїхав чоловіка.