За год в Одесской области выявлено финансовых нарушений на 82 млн грн
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 28 декабря. УНН. Южный офис Государственной аудиторской службы Украины отчитался о результатах работы за уходящий год. Так, в 2016-м году сотрудники провели около 150 ревизий, в том числе 10 тендерных проверок и несколько бюджетных, передает корреспондент УНН.
По словам главы офиса Олега Муратова, выявлено финансовых нарушений на сумму 82 млн грн, из них возмещено в бюджет 30 млн. Параллельно выявлены нарушения на 130 000 000, которые сейчас изучают специалисты Госфинмониторинга.
А.Муратов также отметил, что особый эффект дает операционный аудит, который имеет целью проверку стационарной работы на предприятиях. В частности, за год в крупнейших портовых предприятиях области найдено таких нарушений 170, а сэкономлено 24 млн грн.
"В прошлом году мы промониторили госзакупках на общую сумму 1 млрд 100 млн грн. И практически в каждой второй закупке были выявлены нарушения. Общая их сумма составила около 550 млн грн", - сообщил руководитель Южного офиса Госаудитслужбы.